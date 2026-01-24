Lens : Malang Sarr a beaucoup de regrets contre l’OM

Malang Sarr a reconnu les difficultés du RC Lens après la défaite au Vélodrome (3-1), pointant clairement l’entame de match ratée de son équipe face à un Olympique de Marseille très intense.

La suite après cette publicité

« Effectivement, on a raté notre début de match. Si on avait réussi notre début de match, comme les dernières minutes, on aurait réussi. On va travailler. Il nous a manqué l’agressivité. Ce n’est pas la fin du monde. On va continuer à travailler », a déclaré le défenseur lensois au micro de Ligue 1+.