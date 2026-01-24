Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Lens : Malang Sarr a beaucoup de regrets contre l’OM

Par Valentin Feuillette
Malang Sarr à Lens @Maxppp
Marseille 3-1 Lens

Malang Sarr a reconnu les difficultés du RC Lens après la défaite au Vélodrome (3-1), pointant clairement l’entame de match ratée de son équipe face à un Olympique de Marseille très intense.

La suite après cette publicité

« Effectivement, on a raté notre début de match. Si on avait réussi notre début de match, comme les dernières minutes, on aurait réussi. On va travailler. Il nous a manqué l’agressivité. Ce n’est pas la fin du monde. On va continuer à travailler », a déclaré le défenseur lensois au micro de Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Malang Sarr

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Malang Sarr Malang Sarr
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier