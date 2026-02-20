Le PSG, cible privilégiée du grand banditisme !

Un de plus. Jeudi, le quotidien Le Parisien révélait une nouvelle affaire complètement saugrenue autour d’une personnalité du PSG. Tout est parti de Patrice Evra, ou du moins de son ex-compagne Sandra Evra. Cette dernière, après la découverte d’une mystérieuse boîte devant chez elle et après avoir vérifié auprès de ses voisins, a décidé de l’ouvrir. Dedans, une caméra et un micro. Et dans la foulée, la plainte de l’ex-femme du capitaine des Bleus a permis à la police de retrouver sous les voitures de la principale intéressée, des mouchards GPS et d’autres boîtes avec des micros et caméras. Deux personnes ont été arrêtées et l’enquête a permis de retrouver une autre cible de cette tentative de cambriolage : Yohan Cabaye. Des mêmes boîtes ont été retrouvées devant le domicile du directeur du centre de formation du PSG. Ce n’est pas nouveau, depuis une bonne dizaine d’années, le secteur des Hauts-de-Seine et plus globalement les célébrités du PSG sont ciblés.

Avant Yohan Cabaye, une très longue liste de joueurs parisiens a été victime du grand banditisme. Comment ne pas penser à l’histoire la plus marquante, celle qui concerne non pas un joueur mais une joueuse avec Kheira Hamraoui. Cette dernière avait été frappée au niveau des jambes dans une sorte de coup monté, où le nom de sa désormais ex-coéquipière Aminata Diallo avait été cité. Dans l’équipe masculine, c’est le capitaine parisien Marquinhos qui avait été cambriolé alors qu’il était en déplacement avec le PSG en 2021. Pire encore, son père présent sur les lieux (avec ses deux filles) avait été agressé par les cambrioleurs. Argent liquide et sacs de luxe avaient été dérobés. Au cours du même match, un autre joueur avait aussi été cambriolé à Neuilly-sur-Seine : Ángel Di María.

Un réseau développé

Là encore, les cambrioleurs avaient ciblé l’appartement de l’attaquant du PSG depuis un moment et avaient réussi à y rentrer en passant par l’une des terrasses alors que sa famille se trouvait dans son domicile. 500 000 euros avaient été dérobés dans le coffre-fort de cet appartement. Depuis, les hommes à l’origine de ces cambriolages ont été arrêtés et cela a permis de faire le lien avec un important réseau proche des plus grands films de cambrioleurs. Ce même réseau qui avait également essayé de rentrer par effraction chez Julian Draxler. La tentative avait été manquée de peu alors qu’un homme avait été surpris sur le toit d’un de ses voisins et qu’un drone de surveillance avait été découvert. Mais l’international allemand était passé tout proche d’une séquestration à domicile et les six hommes qui ont pensé ce "home-jacking" ont été arrêtés.

L’international allemand est venu s’ajouter à la très longue liste des Parisiens ciblés. Avant lui, Thiago Silva et Eric Choupo-Moting avaient aussi été victimes de cambriolages par des membres du même réseau. Pour le Brésilien, son hôtel particulier dans le XVIe arrondissement avait été dévalisé. Plus récemment, c’est un ancien Parisien qui a été cité : Ezequiel Lavezzi. L’Argentin a vu son appartement à Neuilly-sur-Seine être cambriolé en son absence. Hors PSG, dans la même ville, c’est le triplex de Dayot Upamecano qui a été forcé et les malfaiteurs ont récupéré des montres de luxe et des appareils multimédias. Cette zone est régulièrement ciblée par le réseau du grand banditisme et depuis de longues années, la Brigade de répression du banditisme (BRB) remonte, de fil en aiguille, un réseau colossal qui a fait des joueurs du PSG la cible parfaite.