Barça : Joan Laporta excuse Raphinha

Ces derniers jours, Raphinha n’avait pas gardé sa langue dans sa poche au moment d’évoquer les difficultés du FC Barcelone à inscrire Dani Olmo et Pau Victor. « C’est une situation compliquée, pour eux et pour nous, entame le capitaine brésilien. C’est compliqué et délicat, on essaye que ça ne soit pas si difficile pour eux. J’espère que ça se règlera vite. On doit avoir confiance. Le club est positif. Ce qui se passe avec Dani et Pau ça nous touche, je ne vais pas vous mentir».

Depuis, le club blaugrana a réussi à, inscrire ses deux joueurs et Joan Laporta n’en veut plus au Brésilien. Ce matin, il a même accusé la presse de lui avoir tendu un piège. « Vous l’avez hameçonné avec ces questions. Raphinha lui-même était dépité, il a dit qu’il voulait dire le contraire parce qu’il voulait transmettre la grandeur du Barça », a confié le président culé en conférence de presse.