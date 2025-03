Liga : le Betis renverse le Séville FC et s’adjuge le derby andalou

Suite de la 29e journée de Liga ce dimanche soir avec un derby andalou entre le Real Betis Balompié et le Séville FC. Le match s’est vite emballé quand Ruben Vargas a délivré les visiteurs sur un service de Dodi Lukebakio (1-0, 17e). Derrière, les Verdiblancos ont réagi et ont su inverser le cours de la rencontre.

Trouvé par Youssouf Sabaly, Johnny Cardoso a d’abord égalisé (25e) avant qu’Isco permette à Cucho Hernandez de donner l’avantage au Betis (45e +3). Menant 2-1 à la pause, le Real Betis Balompié a conservé son avance pour s’imposer et conforte sa sixième place et reste pleinement dans la course à la Ligue des Champions. Onzième, le Séville FC se complique la tâche dans la course à l’Europe.