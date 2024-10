Rachat du PFC : un groupe d’Ultras avertit Red Bull

L’information a pris tout le monde au dépourvu. Si l’on savait que le PFC était bien à vendre, comme l’avait martelé ces derniers mois l’emblématique actionnaire majoritaire et président du club, Pierre Ferracci, l’identité de ses futurs investisseurs était encore inconnue. Mais dans la soirée, le journal L’Équipe nous informait que le club francilien était bien sur le point d’être cédé à la holding de la famille Arnault, première fortune française, associée à Red Bull. Forcément, chez les supporters du PFC, cette nouvelle peut faire naître de grands espoirs, mais aussi quelques incertitudes, comme l’a exprimé le porte-parole des Ultras Lutetia, premier groupe de supporters du Paris FC, au Parisien.

La suite après cette publicité

Il y a pas mal d’optimisme et un peu d’inquiétude. Ce qui est bien, c’est qu’il s’agit d’une fortune française, quoi qu’on pense de M. Arnault. Dans le football, on sait très bien qu’il faut de gros moyens pour sortir la tête de l’eau. Le bémol, c’est Red Bull, grimace-t-il. Ce dont nous n’avons pas envie, c’est de la multipropriété, des conflits d’intérêts, de tel club mis en avant par rapport à l’autre, etc. On a vu où ça a mené Troyes, le Red Star… Nous, par exemple, on ne souhaite pas devenir le Red Bull Paris. Ça porterait un coup énorme à nos valeurs. Mais bon, Red Bull n’a que 15 %. On espère que le Paris FC gardera son nom et son identité, ainsi que M. Ferracci nous l’a affirmé en juin. On le revoit mercredi et on aura des éléments d’informations, j’imagine.