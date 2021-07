Ukraine - Angleterre : les compositions officielles

Dernier quart de finale de l'Euro 2020, le match entre l'Ukraine et l'Angleterre s'annonce haletant au Stadio Olimpico. Le vainqueur affrontera soit le Danemark, soit la République Tchèque dans le dernier carré. La Zbirna d'Andriy Shevchenko s'articule en 3-4-3 avec Georgiy Bushchan dans les buts. Devant lui, Ilya Zabarniy, Serhii Kryvtsov et Mykola Matviyenko prennent place. Oleksandr Karavaev et Vitaliy Mykolenko assurent les rôles de pistons tandis que Serhii Sydorchuk et Oleksandr Zinchenko constituent le double pivot. Enfin, Roman Yaremchuk est accompagné par Andriy Yarmolenko et Mykola Shaparenko en attaque.

De son côté, l'Angleterre opte pour un retour au 4-2-3-1. Jordan Pickford est logiquement reconduit dans les buts et peut compter sur Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw en défense. Declan Rice et Kalvin Phillips sont associés au cœur du jeu. Seul en pointe, Harry Kane peut compter sur Jadon Sancho, Mason Mount et Raheem Sterling qui évoluent en soutien.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Ukraine : Bushchan – Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko – Karavaev, Sydorchuk, Zinchenko, Mykolenko – Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Phillips – Sancho, Mount, Sterling – Kane

