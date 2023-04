Arsenal va devoir patienter pour William Saliba

Patience. Touché au dos face au Sporting CP en 8e de finale retour de la Ligue Europa, le 16 mars dernier, et absent des terrains depuis, William Saliba (22 ans) n’est pas encore prêt à reprendre la compétition. C’est ce qu’a fait comprendre Mikel Arteta, ce vendredi, en conférence de presse, avant la réception de West Ham (dimanche, 15 heures), en Premier League.

La suite après cette publicité

« William n’est toujours pas disponible. Il progresse bien et nous espérons qu’il sera disponible dans les prochaines semaines. Il faudra voir. Eddie (Nketiah) est de retour. Il est en pleine forme maintenant et il est de retour. [Saliba] n’est pas loin de commencer à reprendre (l’entraînement). Évidemment, il faut être prudent à cause de la blessure, mais il évolue bien. » Tandis que Rob Holdin assure l’intérim, les Gunners n’ont jamais réussi à garder les cages d’Aaron Ramsdale inviolées sans Saliba.

À lire

Libre comme l’air, Wilfried Zaha affole déjà le mercato estival !