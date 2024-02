Real Sociedad : Imanol Alguacil s’en prend à Hamari Traoré

La défaite de la Real Sociedad au Parc des Princes devant le PSG (2-0) n’a pas satisfait son coach Imanol Alguacil. L’entraîneur basque s’est est pris à un de ses joueurs hier soir en conférence de presse d’après-match. Il reproche à Hamari Traoré sa sortie à cause d’une douleur alors que son équipe concédait un corner : « on ne peut pas sortir du match parce qu’on a encaissé un but. Je ne m’explique pas qu’un joueur qui a dû quitter le terrain quand il y a un corner contre lui ne finisse pas à l’hôpital. Traoré a quitté le match et avec lui, l’équipe. C’est ça qui me fait mal ». Takefusa Kubo s’est lui excusé d’avoir lâché le marquage de Mbappé sur le corner. Mais le latéral droit malien n’est pas le seul à en prendre pour son grade.

La suite après cette publicité

Le coach de la Real s’en est pris plus globalement à toute son équipe. « si nous sommes compétitifs comme nous l’avons été en première mi-temps, nous le serons, nous en sommes convaincus. Nous avons donné le premier but et cela ne peut pas arriver. Nous sommes sortis du match et, heureusement, nous n’avons encaissé que deux buts. Nous aurions pu le payer plus cher, c’est dommage d’avoir encaissé le premier but », a-t-il expliqué devant les médias.