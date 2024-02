PSG - Real Sociedad : les excuses émouvantes de Take Kubo

Takefusa Kubo est un joueur assez particulier. Déséquilibrant sur le terrain - Lucas Berardo en est témoin - c’est aussi un joueur qui n’hésite pas à dire ce qu’il pense ou ce qu’il ressent. Après la victoire parisienne contre la Real Sociedad, devant les caméras de Movistar, il a fait ses excuses. Et pour cause, c’est lui qui a lâché Mbappé au marquage sur le premier but parisien.

« C’est de ma faute. Je pensais que je le contrôlais, je pensais qu’Igor (Zubeldia, NDLR) allait dégager mais le ballon touche le dos d’un joueur de Paris, et à ce moment là Mbappé, comme il est rapide, a déjà gagné 2 mètres sur moi. Je me sens très coupable de ce but, on faisait un bon match jusque là. J’espère qu’on aura plus de réussite à l’aller. On avait un joueur de moins. J’ai dû marquer Mbappé, mais je l’ai lâché. Une erreur de ma part. Dans ces matchs, ces erreurs changent tout », a expliqué le Japonais. Plutôt sincère !