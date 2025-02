L’incroyable anecdote de Julien Faubert sur son arrivée au Real Madrid

Au cours d’un entretien accordé à Marca, l’ancien international français Julien Faubert s’est exprimé sur sa signature en prêt au Real Madrid lors du mercato d’hiver 2009. Un transfert improbable sur lequel est revenu l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. «Même si je n’ai pratiquement pas joué, j’ai beaucoup appris des grands joueurs qui étaient là.Les gens disent que ce n’était que six mois, mais qui dit non au Real Madrid ? Cela me permet de réaliser un rêve d’enfant, chaque enfant veut jouer pour une équipe comme celle-là. C’était incroyable», a notamment confié celui qui a raccroché les crampons en 2019.

Dans la foulée, Faubert a également avoué ne pas avoir cru à l’approche des Merengues. «'Bonjour, je travaille pour le Real Madrid et nous devons vous parler’. Je lui ai dit que je n’avais pas le temps pour ce genre de bêtises», a ainsi révélé l’ex-attaquant, désormais âgé de 41 ans. Pour conclure, l’intéressé est enfin revenu sur une polémique lors de son passage à Madrid alors qu’une caméra l’avait filmé sur le banc et qu’il donnait l’impression de dormir. «Je n’ai pas dormi. J’ai parlé à l’attaché de presse du Real Madrid et il m’a dit que les journalistes aimaient exagérer. J’ai fermé les yeux parce que j’étais déçu et qu’ils m’ont remplacé. Cela n’a pas eu d’importance pour moi. Je sais que je suis un professionnel. L’attaché de presse a ri et m’a dit 'bienvenue à Madrid’"».