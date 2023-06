Angleterre - Macédoine du Nord : les compositions officielles

4ème journée de la phase de groupes des éliminatoires à l’Euro 2024 ce soir. L’Angleterre reçoit la Macédoine du Nord à Old Trafford (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 20h45). Après 3 victoires en autant de rencontres dans ce groupe C (face à l’Italie, l’Ukraine et Malte) les Anglais veulent enchaîner et continuer sur leur lancée. Face à eux se dressent une équipe de la Macédoine du Nord qui compte une victoire et une défaite dans ce groupe. Des Macédoniens qui avaient privé l’Italie du Mondial au Qatar il y a un an et demi.

Nettement favoris de cette rencontre, les Three Lions et Southgate ne prennent pas ce match à la légère. En atteste la composition anglaise du soir. Alexander-Arnold est une nouvelle fois positionné au milieu de terrain. Le trio d’attaque est composé de Saka, Kane et Rashford, excusez du peu. Du côté de la Macédoine ça reste du classique avec notamment les titularisations du portier Dimitrievski et de l’ailier napolitain Elmas.

Les compositions d’équipe :

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Alexander-Arnold, Rice, Henderson – Saka, Kane (cap), Rashford

Macédoine du Nord : Dimitrievski – Ristovski (cap), Zajkov, Velkovski - Ashkovski, Elmas, Ademi, Bardhi, Alioski – Nestorovski, Trajkovski