PSG : Nuno Mendes assure que ce n’est pas un problème physique

Imprécis techniquement, pris dans le duel et peu inspiré offensivement, le PSG a finalement rendu les armes (1-3), ce vendredi soir, face à l’AS Monaco pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Une défaite embarrassante à quelques jours de défier Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions et qui vient confirmer les difficultés parisiennes au cours des derniers mois. Présent en zone mixte après la rencontre, Nuno Mendes a pourtant assuré que les problèmes actuels n’étaient pas lié à un souci physique.

«On a perdu beaucoup de ballons bêtes, on doit améliorer ça avant Chelsea. Le problème n’est pas physique, c’est simplement que nous n’avons pas été à notre niveau. On a l’habitude de contrôler le match d’avoir le ballon et nous n’avons pas fait ça ce soir. Le football ça change, les équipes sont aussi mieux préparées maintenant face à nous (…) Mais de notre côté, nous n’étions pas bien. Nous n’avons pas été au niveau. Nous devons nous améliorer, aussi bien offensivement que défensivement».