Moussa Diaby a séduit le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester United !

Theo Hernandez expliquait il y a peu qu’il avait l’un des meilleurs choix de sa vie en quittant le Real Madrid pour aller s’éclater à l’AC Milan. Eh bien, Moussa Diaby (21 ans) ne doit pas regretter d’avoir été vendu par son club formateur, le Paris Saint-Germain, après seulement une petite saison avec les pros (25 matches, 2 buts). Envoyé au Bayer Leverkusen en échange de 15 M€ durant l’été 2019, le milieu offensif avait fait partie d’une opération dégraissage de Titis pour que le PSG récupère des liquidités pour sa fin de mercato.

En Allemagne, Diaby s’est très rapidement distingué. Utilisé sur les deux ailes, le Français a signé une première saison encourageante (5 buts et 5 assists en 28 matches de Bundesliga). Cette saison, il a disputé 24 des 26 rencontres de championnat, toutes dans la peau d’un titulaire. Résultat : 3 buts et 9 passes décisives. Devenu membre à part entière du onze type, l’international Espoirs (11 sélections), privé de l’Euro après avoir été infecté par le coronavirus, voit sa cote grimper en flèche.

La cote de Diaby grimpe en Europe

Blindé par son club jusqu’en 2025, l’ancien Parisien, qui a clairement affiché son envie de rejoindre un jour l’équipe de France A, commence à attirer l’attention de gros clubs. Et pas n’importe lesquels. AS affirme en effet que Diaby a séduit la cellule de recrutement du Real Madrid ! Les Merengues suivraient avec soin les prestations du joueur et les retours des scouts madrilènes seraient plus que positifs. Mais ce n’est pas tout.

Le journal espagnol ajoute que la Casa Blanca, toujours à l’affût pour attirer les meilleurs jeunes du Vieux continent, ne serait pas la seule. Manchester United et le Bayern Munich auraient eux aussi un oeil sur Diaby. Une marque d’intérêt qui flattera sans doute le principal intéressé. De son côté, le Bayer sait qu’il ne pourra pas retenir éternellement son joueur, mais avec un élément lié jusqu’en 2025, il sera plus que jamais en position de force au moment des négociations.