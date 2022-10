Le Real Madrid crie au scandale après le nul concédé contre Girona !

La suite après cette publicité

Une semaine à oublier. Après la défaite concédée à Leipzig en Ligue des champions, les Merengues ont été tenus en échec par Gérone (1-1), ce dimanche, lors de la 12e journée de Liga. Un match nul marqué par plusieurs décisions qui ont créé la polémique. Le penalty accordé pour une main peu évidente de Marco Asensio puis un but refusé à Rodrygo ont, en effet, provoqué la fureur des Madrilènes au coup de sifflet final. Présent, en conférence de presse, Carlo Ancelotti n'a ainsi pas hésité à montrer son mécontentement.

«Je n'aime pas parler des arbitres mais je le ferai aujourd'hui. Ce n'était pas un penalty. C'était clair. Le ballon a touché la poitrine d'Asensio», a tout d'abord déclaré le technicien italien avant de surenchérir. «Asensio n'a jamais touché le ballon avec son bras. Ils l'ont inventé (...) Le but de Rodrygo ? Je ne peux pas en parler pour être honnête. Il y a des règles. Mais le penalty n'a jamais été un penalty», a ainsi lancé l'homme fort de la Casa Blanca avant de relativiser sur la situation des siens : «il y a trop de matchs. C'est difficile de récupérer physiquement et mentalement. Cela arrive à toutes les équipes». Un ton, cependant, agacé allant dans le sens de son protégé Dani Carvajal, lui aussi exaspéré.

Le Real ne digère pas les décisions arbitrales !

«Impossible... Ce n'est pas possible», a, dans un premier temps, envoyé le latéral droit espagnol avant de temporiser au micro de la Movistar : «nous n’allons pas donner plus d'importance au penalty, parce qu’il a été sifflé et c’est tout. Nous devons corriger les erreurs, travailler et continuer à progresser. En fin de compte, nous sommes dans une bonne situation. N’importe quelle équipe voudrait être là où nous sommes. Nous avons eu de bonnes occasions, mais une action sur coup de pied arrêté nous a condamnés et nous n’avons pas pu obtenir les 3 points».

Interrogé, à son tour, sur le scénario frustrant vécu par les Merengues, orphelins de Karim Benzema, blessé, Thibaut Courtois s'est, également, laissé aller à une certaine incompréhension des décisions : «je ne pense pas que cela (la main d'Asensio, ndlr) soit sifflé en Ligue des champions. Ils pensaient que c'était une main et c'est tout. C'est très rare, parfois c'est une main, parfois non. On ne sait pas quand c'est le cas», a regretté le portier international belge. Une chose est sûre, au-delà de la contre-performance des coéquipiers de Vinicius Junior, buteur lors de cette affiche, les décisions de Mario Melero Lopez resteront largement discutées dans les prochaines heures...