Real Madrid : ESPN va diffuser le match de Kylian Mbappé en caméra isolée

Un but et un titre. Fraîchement arrivé dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé n’a pas manqué ses débuts avec le Real Madrid, vainqueur de l’Atalanta Bergame lors de la Supercoupe d’Europe (2-0). Arès ce premier trophée sous la tunique madrilène, l’ancien attaquant du PSG s’apprête désormais à découvrir la Liga. Ce dimanche soir, les Merengues se déplacent, en effet, à Majorque (21h30), pour le compte de la première journée de championnat. Et pour l’occasion, ESPN veut faire les choses en grand.

Ainsi, la chaîne américaine va lancer la "Mbappé Cam", pour permettre à ses téléspectateurs de ne rater aucun geste du Bondynois. 90 minutes, en direct, focalisées sur l’international français. «Il y aura un flux dédié sur ESPN+, qui sera juste une caméra focalisée sur Mbappé durant tout le match. Elle montrera toutes ses courses, toutes ses émotions, le suivra partout où il va sur le terrain», a assuré, à ce titre, Manuel de la Fe, vice-président de la production chez le média américain.