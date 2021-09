Incidents Nice-OM : Olivier Létang s'attendait à d'autres sanctions

Les sanctions annoncées par la commission de discipline de la LFP concernant les incidents survenus lors de Nice-OM suscitent un vif débat. Si les deux clubs concernés se réservent le droit de faire appel des décisions, certains acteurs du football français se positionnent clairement sur ce dossier pourtant si sensible. C'est le cas du président du LOSC Olivier Létang. L'homme fort du champion de France s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse.

« Je n’aime pas parler des autres clubs. On se concentre sur nous. Malgré tout, on a franchi des limites. A partir du moment où des spectateurs pénètrent sur une pelouse et s’en prennent physiquement aux acteurs, pour moi c’est inacceptable. On ne peut pas franchir cette frontière. Je m’attendais vraiment à avoir des sanctions qui fassent en sorte que l’on se dise ‘plus jamais ça’. Porter atteinte à l’intégrité physique des joueurs, c’est inacceptable, » a ainsi commenté Létang. Un discours offensif qui ne devrait pas forcément plaire à la LFP...