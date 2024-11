Roberto De Zerbi dévoile les coulisses de l’intrigant stage de l’OM

Malgré la belle victoire à l’extérieur contre le RC Lens (3-1), il y a urgence à domicile pour l’Olympique de Marseille. Avec seulement une seule victoire au Vélodrome depuis le début de la saison, les Phocéens pointent à la 17e place du classement en comptant uniquement les rencontres à domicile. Un bilan alarmant avant un match de taille contre l’AS Monaco, dimanche. Leader dans le vestiaire olympien, Pierre-Emile Højbjerg a d’abord raconté les intérêts de ce stage.

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas si différent de ce qu’on fait durant la saison, finalement. Le but était de se connaître encore mieux entre nous. On a intensifié les choses sur lesquelles on voulait travailler. C’est plus intense sur le côté humain. Moi aussi ça m’a fait du bien. Être les uns avec les autres 24h/24, ça fait du bien. Il n’y a qu’une façon de faire, il faut continuer de prendre ses responsabilités, prendre les choses en main, représenter les valeurs de l’OM», a d’abord raconté le milieu de terrain phocéen.

Roberto De Zerbi voulait souder son groupe

Ce qu’a ensuite confirmé son entraîneur, Roberto De Zerbi : «on a organisé cela car on n’avait pas eu de moment comme cela cette saison, plein de joueurs sont arrivés après le mercato. J’avais cette idée depuis un moment. On cherche certains éléments et je pense que cela nous a mis sur la bonne voie, a expliqué l’Italien, en assurant que son groupe devait prendre exemple sur les joueurs d’expérience. Je suis fier de mes joueurs d’expérience. Eux aussi ont une responsabilité. Les autres doivent les suivre. Avoir ces joueurs dans l’équipe, c’est avoir des exemples. Ceux qui ne sont pas au niveau du caractère doivent les suivre».

La suite après cette publicité

Mais l’objectif principal après ce stage est donc d’enfin remporter un match important à domicile : «il faut qu’on pense à ce que l’on doit améliorer dans notre stade. Il faut qu’on soit vrai. C’est un match important, avec beaucoup de motifs pour se motiver. Il faut s’habituer au Vélodrome et qu’on arrive à exprimer notre plein potentiel. On n’arrive pas à reproduire ce qu’on fait de bien à l’extérieur ou à l’entraînement lorsqu’on est au Vélodrome». Réponse dimanche soir, donc (20h45).

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Une victoire de l’OM face à Monaco peut vous rapporter jusqu’à 234€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - ASM sur DAZN. Profitez de l’offre Black Friday valable seulement ce weekend : 14,99€ / mois au lieu de 39,99€. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.