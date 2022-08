Le Paris Saint-Germain passe à l'attaque pour Bernardo Silva !

La suite après cette publicité

Bernardo Silva et le FC Barcelone, c'est fini. Du moins, si on se fie aux informations du jour. Ce matin, les médias anglais expliquaient ainsi que le milieu de terrain portugais s'était fait une raison. Au vu du contexte, il allait être très difficile pour lui de devenir joueur barcelonais, et l'ancien Monégasque se serait fait à l'idée de rester à Manchester City pour une saison supplémentaire au moins...

Et voilà que Marca en rajoute une couche. Le média espagnol indique que les dirigeants de Manchester City ont définitivement fermé la porte. Que ce soit pour le Barça, ou pour tout autre club intéressé. Le Portugais ne sera pas vendu et terminera la saison au sein du club. Néanmoins, un autre cador du football européen ne voudrait pas lâcher l'affaire et pourrait passer à l'action pour s'attacher ses services dès cet été.

Luis Campos connaît bien Bernardo Silva

Nous vous en parlions déjà il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain avait décidé d'activer une piste d'envergure en la personne de Bernardo Silva, à ce moment-là toujours ciblé par le FC Barcelone. Un dossier complexe, mais le club de la capitale était déterminé. Cette fois-ci, c'est The Times qui confirme l'intérêt du PSG pour l'international portugais afin de renforcer un peu plus son entrejeu après les arrivées de Vitinha et Renato Sanches. Une piste toujours considérée du côté du champion de France en titre, et qui pourrait être facilitée grâce au nouveau directeur sportif Luis Campos.

En effet, c'est le dirigeant parisien qui avait déniché le jeune milieu portugais lorsqu'il était encore à Benfica pour le faire signer à Monaco contre un peu moins de 16 millions d'euros en janvier 2015. Aujourd'hui, le PSG serait prêt à débourser 70 M€ pour libérer le Portugais de ses trois années de contrat restantes, pas très loin des 80 M€ demandés par City. La publication outre-Manche nous informe également que le principal concerné avait demandé une porte de sortie pour cet été. À voir si les deux directions émiraties et qataries, ayant toutes deux pour objectif le sacre final en Ligue des Champions, trouveront un terrain dans ce dossier...