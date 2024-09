Nabil Fekir explique son départ du Betis

Annoncé du côté de l’Arabie saoudite durant des mois, Nabil Fekir (31 ans) a finalement posé ses valises du côté du Qatar. Le champion du monde 2018 a rejoint le club d’Al-Jazira. Dans les colonnes d’Estadio Deportivo, Manu Fajardo, le directeur sportif du Betis, a expliqué le départ de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. «Nous ne nous attendions pas à un tel nombre de sorties et de mouvements, car il y a eu des opérations dont nous ne savions pas qu’elles allaient être réalisées, comme celles de Nabil Fekir ou de Germán Pezzella, mais ce sont des situations dans lesquelles le joueur transmet son message. Je ne relie pas du tout le départ de Nabil au match contre Vitoria. Si le Betis a eu une chance de gagner, c’est en grande partie grâce à sa bonne performance. À différents moments de la saison, il y a eu des mouvements avec Fekir avec le marché des Emirats et d’autres et dans les dernières heures après le match contre Vitoria, Al-Jazira a bougé. Le football est un cycle. Concernant Nabil, son cycle au Betis, après cinq ans, était terminé. Une offre appréciée par toutes les parties est arrivée et on a estimé qu’elle était bénéfique pour tout le monde et il a fini par partir et un grand joueur comme Lo Celso arrive.»

Un départ qui a donc convenu à toutes les parties. C’est également ce qu’a expliqué le joueur. Interrogé par la chaîne officielle du Betis avant de s’envoler pour le Qatar, il a indiqué : «j’avais l’esprit fixé sur le Betis. Je pensais que j’allais jouer toute la saison ici, mais une offre arrive, une opportunité. On a parlé à ma famille et au club aussi, et finalement ça s’est fait (…) Oui, le Betis a aidé (pour son transfert, ndlr). Le Betis m’a toujours aidé dans tous les domaines. Il m’a bien traité depuis mon arrivée et je ne peux que lui dire merci. Le club va beaucoup me manquer, c’est sûr. Les cinq années que j’ai vécues au Betis ne seront pas oubliées comme ça. Le Betis m’a donné beaucoup plus que ce que je lui ai donné. Je lui souhaite toujours le meilleur, qu’il reste en tête du classement, que d’autres titres arrivent et que les joueurs donnent beaucoup de joie aux fans. Je sais que les gens m’aiment beaucoup. Ils m’ont montré leur affection et je ne peux que les remercier et leur dire que j’ai tout donné ici et que je pars fier (…) Le meilleur moment de ma carrière a été de soulever la Coupe et de la gagner à domicile, dans notre ville.» Une page se tourne pour Fekir et le Betis.