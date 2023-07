FC Barcelone : ultime retournement de situation dans le dossier Vitor Roque

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone semble toucher au but. Après les arrivées d’Ilkay Gündogan et Iñigo Martinez, libres tous les deux, les Culers pourraient rapidement officialiser un nouveau renfort. Son nom ? Vitor Roque. Convoité par le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore Tottenham ces dernières heures, la pépite brésilienne devrait bel et bien poser ses valises en Catalogne. Une bonne nouvelle pour Joan Laporta et ses équipes, récemment mis sous pression par l’Athlético Paranaense.

Lassée d’attendre, l’écurie brésilienne, via son directeur sportif Alexandre Mattos, avait en effet donné 24 heures aux Catalans pour envoyer tous les documents nécessaires afin de boucler cette opération. Et il semblerait que cet ultimatum a fait son effet. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo indique, à ce titre, que les avocats du champion d’Espagne en titre ont enfin envoyé les contrats à l’Athletico Paranaense afin que le président du club, Mario Celso Petraglia, et Vitor Roque, puissent les signer.

Un dernier ajustement contractuel !

Si les différentes parties doivent encore examiner la nature de ces documents avant de les valider, le Barça n’a donc jamais été aussi près d’arriver à ses fins. Malgré tout, le quotidien espagnol précise que ce léger contretemps et les récentes approches des écuries européennes citées précédemment ont eu un impact, non négligeable, pour le FCB. En effet, MD assure que le Barça a été contraint de retoucher, à la hausse, certains aspects du pré-accord initialement conclu le 18 juin. Un imprévu fâcheux à l’heure où les Culers doivent faire face à de gros problèmes financiers.

Dans cette optique, Sport révèle alors les détails de ce nouveau contrat proposé. Ainsi, le club blaugrana devrait payer 30 millions d’euros pour s’offrir le natif de Timóteo (soit cinq de moins que ce qui avait été initialement déterminé) mais une augmentation des différente variables a eu lieu et ces dernières atteindraient désormais 31 millions d’euros ! Si tous les objectifs étaient remplis, le montant total serait donc de 61 millions d’euros. Ce qui ferait de Roque, la plus grosse vente de l’histoire du club brésilien après Bruno Guimaraes à l’OL (22 millions d’euros en 2020) et Renan Lodi à l’Atlético de Madrid (21,75 millions en 2019).

Déterminé à l’idée de rejoindre le FC Barcelone, et ce malgré les récentes approches d’autres cadors en Europe, l’avant-centre brésilien devrait par ailleurs signer un contrat longue durée avec les Culers. Sport avance un bail de 7 saisons (6 ans + une en option), soit jusqu’au 30 juin 2023 ! De quoi permettre aux Blaugranas de respecter les contours du fair-play financier. À noter, en ce sens, que les Barcelonais étaleront cet investissement sur quatre saisons. Une gymnastique complexe mêlant réalité comptable et ambition sportive… Une chose est sûre, le Barça semble avoir fait le nécessaire pour sécuriser sa pépite brésilienne.