L’OL prépare un départ inattendu

Avec Endrick, l’Olympique Lyonnais a parfaitement lancé son mercato d’hiver 2026. Mais il est encore très loin d’être terminé. Une autre recrue est attendue dans le secteur défensif. D’autres postes pourraient être renforcés selon l’évolution du marché. Mais les dirigeants ont aussi été très clairs puisqu’ils ont assuré que des départs seraient obligatoires pour boucler des arrivées. Pour le moment, personne n’a encore quitté le navire. Recruté l’été dernier, Tyler Morton a vu son nom cité du côté de la Juventus, qui cherche à renforcer son entrejeu.

La suite après cette publicité

Mais comme expliqué par nos soins, la porte est fermée pour l’Anglais. Elle pourrait s’ouvrir pour Tanner Tessmann, qui a toujours une belle cote en Italie. La Fiorentina a été citée comme un point de chute potentiel au mois de décembre. Mais pour le moment, rien de neuf concernant ce dossier. En revanche, un autre joueur du groupe est plus que jamais concerné par un départ. Et c’est une surprise. Il s’agit de Rémy Descamps (29 ans).

Descamps vers l’Angleterre

C’était déjà le cas l’été dernier. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium étaient ouverts à son départ. Mais la vente de Lucas Perri à Leeds et l’arrivée tardive de Dominik Greif ont tout relancé. Ainsi, Descamps a eu du temps de jeu durant la préparation estivale où il a convaincu tout le monde. Il a poursuivi sur sa lancée en championnat où il a enchaîné les bonnes sorties. Il a ainsi participé à 7 rencontres toutes compétitions confondues (630 minutes jouées). Il a encaissé 4 buts et réalisé 5 clean sheets, lui qui a été stoppé en plein élan par une blessure à la main qui lui a fait manquer 42 jours de compétitions.

La suite après cette publicité

Descamps a vu Greif s’installer dans les buts. Une fois de retour, il n’a pas pu reprendre cette place de titulaire. Mais son club a assuré compter sur lui. Cela ne l’a pas empêché de taper dans l’œil de plusieurs clubs. Ce mercredi, le quotidien Le Progrès révèle que 2 clubs anglais souhaitent le recruter et lui offrir du temps de jeu. Il s’agit de West Bromwich Albion et Hull City, tous deux pensionnaires de Championship (D2). Contrairement à l’été dernier, le possible départ de Descamps n’était pas forcément dans les plans des Gones, qui comptent actuellement sur Greif ou encore Diarra.