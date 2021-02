Odion Ighalo débarque à Al Shabab

Si le mercato hivernal a fermé ses portes lundi soir dans les grands championnats européens, d'autres équipes peuvent encore se renforcer. C'est le cas en Arabie Saoudite où Al Shabab a annoncé l'arrivée d'un joueur bien connu des amateurs de ballon rond : Odion Ighalo. Prêté à Manchester United une année par le Shanghai Shenhua, l'attaquant nigérian a donc trouvé un nouveau club à 31 ans.

Auteur de quatre apparitions toutes compétitions avec les Red Devils en 2020/21 (19 matches disputés en 2019/20), le principal concerné avait vu son prêt se terminer le 31 janvier dernier. Le natif de Lagos a signé un contrat de deux ans et demi avec le club d'Arabie Saoudite.

✔️ Al Shabab has been signed with the Nigerian 🇳🇬🦅 Odion Ighalo @ighalojude (Ex. Man United striker) for a two and a half years.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/1S5VvhnXgg