OL-OM : Ludovic Obraniak allume Mehdi Benatia

Les déclarations de Mehdi Benatia sur l’arbitrage de Benoît Bastien, à la mi-temps du match OL - OM ne sont pas passées inaperçues. Ludovic Obraniak, ancien international polonais (34 sélections, 6 buts) et aujourd’hui consultant pour la chaîne L’Équipe, s’est offusqué après la prise de parole du conseiller sportif de l’OM. « Il (Mehdi Benatia) va trop loin, clairement. Tu peux être en colère et faire preuve de classe. L’OM, c’est quand même un certain standing. On est sur une colère mal maîtrisée. On ne peut pas expliquer aux supporters toute l’année que la violence, c’est pas bien. Qu’elle soit verbale ou physique, et puis donner de tels exemples. Il va trop loin », a déclaré l’ancien lillois.

La suite après cette publicité

La scène a eu lieu à la mi-temps de la rencontre entre Lyonnais et Marseillais, ce dimanche. Après plusieurs décisions arbitrales litigieuses en faveur de l’Olympique Lyonnais, l’ancien joueur de la Juventus a attendu le retour de l’arbitre Benoît Bastien dans les vestiaires pour lui dire ses quatre vérités. «Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons», a asséné le Marocain. Finalement, l’OM s’est imposé (3-2) mais la colère de Mehdi Benatia n’est pas totalement redescendue, car ce dernier est venu s’exprimer en fin de rencontre pour une nouvelle fois évoquer la question au micro de DAZN.