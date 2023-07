Le RC Lens prolonge Brice Samba

Le Racing Club de Lens continue son opération prolongations avant de débuter un exercice 2023-2024 chargé avec la Ligue des champions en plus des habituelles compétitions nationales (Ligue 1 et Coupe de France). Et après avoir annoncé le nouveau contrat de Przemyslaw Frankowski, le club artésien nous a offert une vidéo originale sur ses réseaux sociaux pour annoncer la prolongation de son gardien de but, Brice Samba.

Véritable mur de l’arrière-garde des Sang-et-Or la saison passée pour aller chercher la deuxième place du championnat, qualificative pour la C1, le néo-international tricolore (1 sélection) est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters de Bollaert, réalisant 15 clean-sheets en 37 matches disputés en Ligue 1, pour seulement 28 buts encaissés. Un nouveau dossier classé pour la direction lensoise dans ce mercato.

