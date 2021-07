Euro 2020 : Eliaquim Mangala prend la défense de Kylian Mbappé

Ancien international français (8 capes), Eliaquim Mangala (30 ans) avait pris part à la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2016 avec la France. Aujourd'hui libre de tout contrat, le défenseur central était l'invité de l'émission SalonVIP sur beIN Sports. L'ancien joueur de Porto et de Manchester City était interrogé sur l'Euro 2020 de Kylian Mbappé. Ce dernier a notamment loupé son penalty contre la Suisse en huitièmes de finale (3-3, 5-4) ce qui a conduit à l'élimination précoce de l'équipe de France. Si Eliaquim Mangala estime que le tournoi de Kylian Mbappé n'est pas des plus réussis, il considère également que les critiques sont durs, car le natif de Bondy aurait apporté beaucoup dans le jeu.

Selon Eliaquim Mangala, ces moments difficiles vont beaucoup apporter à Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière : «premièrement, c'est vrai que par rapport à son statut, il n'a pas été flamboyant, néanmoins ça a été un des joueurs qui a apporté le plus de danger. Qui a mis les adversaires en difficulté. Quand on s'appelle Kylian Mbappé c'est sûr qu'on attend beaucoup plus et il peut faire beaucoup plus. Je ne peux pas l'accabler sur son tir au but. Il a fait un choix qui n'est pas passé, le gardien l'a arrêté. Tout le monde lui tombe dessus. C'est un grand joueur donc c'est normal. Il est conscient, il est mature, il a de grandes ambitions. Ça va lui permettre de passer des étapes et de revenir plus fort.»