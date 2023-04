Vidéo : l’arbitre de Milan - Naples se fait assassiner par Twitter

L’AC Milan a su résisté jusqu’au bout face à son rival italien en Ligue des Champions ! Après avoir ouvert le score juste avant la pause par un magnifique but de Bennacer, l’équipe d’Olivier Giroud n’a pas cédé et a conforté son avance pour le match retour. D’après Twitter, l’arbitre du match, Istvan Kovacs, n’a pas été au niveau de la rencontre et aurait été en faveur de Milan. Au retour, 2 joueurs de Naples sont suspendus, Zambo Anguissa et Kim Min-jae.

