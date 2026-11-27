Ligue 1
Rennes : ça ne devrait pas être Pierre Sage
1 min.
@Maxppp
La sanction est tombée. Rien n’est encore officiel, mais comme nous vous l’avons dévoilé, le Stade Rennais a décidé de se séparer de son entraîneur Franck Haise moins d’un an après l’avoir recruté. Le technicien de 55 ans, dont le contrat s’achève en 2028, paie une série de matchs sans victoire.
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Pour le remplacer, l’option Sébastien Tambouret, le coach de la réserve, est avancée. Ce dernier devrait assurer l’intérim pour le match face à Toulouse. Ensuite ? Ouest-France explique que la piste menant à Pierre Sage ne serait pas d’actualité. Libre de tout contrat après son départ de Crystal Palace, Sage n’aurait d’ailleurs pas été contacté par le SRFC.
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