Le groupe du PSG face à Brest

Le PSG reçoit le Stade Brestois ce soir au Parc des Princes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 (à suivre en live commenté sur FM). Pour son deuxième match sur le banc parisien, Mauricio Pochettino commence à récupérer quelques éléments de l'effectif.

On note le retour dans le groupe d'Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi, qui a très peu joué cette saison. Neymar est lui toujours indisponible, au même titre que Danilo Pereira, Leandro Paredes, Presnel Kimpembe, Rafinha et Juan Bernat.

Le groupe parisien :

Navas, Rico, Letellier - Dagba, Florenzi, Bakker, Kurzawa, Pembélé, Marquinhos, Diallo, Kehrer - Herrera, Verratti, Gueye, Draxler, Simons - Kean, Sarabia, Di Maria, Mbappé, Icardi