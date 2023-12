Retournement de situation pour Arda Güler au Real Madrid, Pep Guardiola chambre ses joueurs

Carlo Ancelotti compte sur Güler

On a le droit à quelques bonnes nouvelles à Madrid. À en croire les informations du quotidien AS, la convalescence d’Arda Güler se poursuit à un bon rythme. Il y a des chances qu’il puisse faire enfin ses grands débuts en Liga avant la fin de l’année. Mais Carlo Ancelotti pourrait être plus prévoyant. Le coach italien pense plutôt qu’il doit le lancer dans le grand bain en janvier, dans un match de Coupe du Roi contre une équipe de division inférieure, pour ne pas trop forcer et risquer une nouvelle rechute.

Pep Guardiola ne veut pas de chat

Du côté de la presse anglaise, on se moque un peu de Pep Guardiola et de ses joueurs ce matin. En conférence de presse, le coach de City Pep Guardiola a révélé pourquoi son équipe n’a pas été au top de sa forme ces derniers jours. Il compare les Cityzens à des chats, qui se prélassent. Il estime que les Skyblues ont été trop dorlotés après leur victoire en Ligue des champions. «Fini les croquettes whiskas» comme s’en amuse le Daily Star ce matin, il faut sauver la saison maintenant en ne faisant aucun faux pas.

C’est la crise à Benfica !

On termine ce tour d’Europe en lisant quelques journaux portugais. Benfica a de nouveau fait match nul, cette fois à domicile face à Farense et ce sont même les Aguias qui ont dû aller chercher le nul. Rafa a évité le pire à Roger Schmidt en marquant à la 71e minute mais les fans n’ont pas du tout apprécié le résultat et la prestation de leur équipe. Certains ont tenté de s’introduire sur la pelouse, et leur cible était le coach, Roger Schmidt, dont les décisions ont été remises en question. Ce dernier a menacé de démissionner. Comme le rapporte le journal Record, le stade était bouillant, et il y a eu divers incidents pendant cette soirée, dont des gobelets lancés en direction du banc. Le rival, le Sporting, peut prendre 4 points d’avance au classement en cas de victoire à Guimaraes. Même Porto peut les devancer au classement alors que pendant plusieurs semaines, c’était Benfica qui dominait le championnat. Forcément, ça provoque de la frustration. Les supporters ont attendu les joueurs à la sortie du stade pour leur faire part de leur mécontentement. Arthur Cabral, lui, ne s’est pas arrêté et a fait un doigt d’honneur en leur direction, forcément ça fait couler beaucoup d’encre dans les médias portugais et sur les réseaux sociaux. Soirée noire pour Benfica qui n’a plus gagné depuis 3 matches consécutifs.