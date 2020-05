FC Barcelone : l'avenir de Samuel Umtiti s'éclaircit

Au FC Barcelone, cet été le grand déstockage s'annonce puisque seuls Lionel Messi, Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen sont considérés comme intransférables. Des joueurs comme Clément Lenglet, Gerard Piqué ou encore Sergio Busquets ne devraient pas être aussi concernés par un départ. Pour Samuel Umtiti, c'est différent. Victime de nombreuses blessures, l'international français de 26 ans était considéré comme un candidat parfait pour renflouer les caisses catalanes.

Mais voilà, à en croire Marca, son départ ne semble pas d'actualité. Tout d'abord, sa fragilité ne permettrait pas d'obtenir un prix suffisamment conséquent, surtout que sa venue pour 25 millions d'euros est considérée comme une bonne affaire par le club. Ensuite, Quique Setién l'apprécie et l'a mis au même niveau que Clément Lenglet dans la hiérarchie. Enfin et surtout, le FC Barcelone a d'autres priorités sur le mercato avec l'achat d'un buteur (Lautaro Martinez ?), d'un milieu de terrain (Miralem Pjanic ?) et d'un latéral droit en cas de départ de Nelson Semedo. Un départ de Samuel Umtiti obligerait un investissement en défense que le FC Barcelone ne peut pas se permettre.