OM : Abardonado et Rongier lâchent leurs vérités sur le cas Longoria

Pablo Longoria a vécu une semaine très riche en émotions. Ce lundi, il avait connu une journée chargée avec cette fameuse réunion tendue face aux principaux groupes de supporters. Une réunion où il a expliqué avoir été menacé de mort. Depuis, le dirigeant espagnol avait décidé de se mettre en retrait de ses fonctions de président et ne s’était pas déplacé pour le choc de Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam. Il hésitait encore à poursuivre son aventure avec l’OM.

Finalement, après quelques jours de réflexion, il a décidé de mettre les choses au clair ce vendredi soir lors d’une conférence de presse surprise. Avant le match particulier face au PSG, Pablo Longoria ne voulait pas faire durer le suspens et voulait permettre à son club d’être fixé. «Lundi, c’était inadmissible mais c’est la conséquence d’une série d’évènements. (…) J’ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui m’ont affiché un soutien inconditionnel. Tous ces soutiens me font chaud au cœur sincèrement, et montrent une nouvelle fois, l’amour et la passion qu’il y a autour du club et de cette ville. Ça me donne beaucoup d’énergie et j’ai décidé de poursuivre ma mission. Je serai à Paris pour le match (de Ligue 1 contre le PSG)», expliquait-il.

Un soulagement pour les joueurs et le coach

Entre temps, dans la journée de vendredi, la presse locale expliquait aussi que Pablo Longoria aurait aimé avoir plus de soutien public après les récents événements. Et ce samedi, il a été servi. En conférence de presse d’avant PSG-OM, Valentin Rongier puis Jacques Abardonado ont tenu à faire passer un message au président marseillais. «Pour être honnête, on n’en a pas encore discuté entre nous. C’est une très bonne nouvelle pour le club et le groupe. Il est là depuis longtemps, il connaît très bien le foot. Si on veut réaliser une grosse saison, c’était important qu’il reste ici. La saison vient de démarrer, on est tous contents qu’il reste avec nous », a expliqué le capitaine marseillais.

De son côté, le coach intérimaire de l’OM a eu un discours assez similaire, rappelant surtout l’importance d’avoir une figure présente pour soutenir le club. «Je lui ai parlé après la rencontre, oui. Il m’a félicité pour ma prestation contre l’Ajax, mais j’ai fait simplement mon travail de coach. (…) Le groupe a été solidaire à l’Ajax. Ce n’était pas évident. On est content qu’il reste. Sa décision renforce le groupe, car depuis une semaine on était tout seul nous avec David (Friio) et les préparateurs physiques. Le fait qu’il reste, c’est un soulagement, oui», a confié Abardonado. Voilà qui devrait faire plaisir à Pablo Longoria.