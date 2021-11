OM - Lazio : les compositions probables

La suite après cette publicité

Retour aux affaires européennes pour Jorge Sampaoli et compagnie ce soir. Après la victoire en terres clermontoise ce week-end (1-0), les Phocéens retrouvent la Lazio (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 21h), alors que les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 0-0 au Stade Olympique de Rome il y a deux semaines. La situation de ce groupe E est encore assez floue dans la mesure où les quatre équipes ont encore de sérieuses chances de se qualifier. Deuxièmes, les Romains n'ont qu'un point de plus que les Marseillais, troisièmes avec trois points.

Du côté de la Lazio, on a un peu de mal à enchaîner en championnat. Si l'équipe de Maurizio Sarri est sixième, à un petit point de la quatrième place, elle ne parvient pas à s'offrir une série de bons résultats. Un peu comme l'OM d'ailleurs, qui restait sur deux nuls en championnat avant ce week-end. Point positif pour les Marseillais : la Lazio est assez fébrile en déplacement, avec une petite victoire en six rencontres de Serie A jouées loin de la capitale italienne...

Sampaoli sortira l'artillerie lourde

Pour ce match ô combien important en vue de la qualification pour les seizièmes, Jorge Sampaoli devrait sortir un onze assez classique. Comme c'est devenu habituel, Pau Lopez sera présent dans les cages, protégé par le trio Luan Peres - Caleta-Car - Saliba. Devant ce beau monde, un losange composé de Kamara, Guendouzi, Rongier et Payet à la position la plus avancée. Sur les flancs, on retrouvera Luis Henrique et Under, avec Arkadiusz Milik dans le rôle d'attaquant de pointe.

En face, Maurizio Sarri alignera Strakosha dans les cages, avec Luiz Felipe et Acerbi en charnière. Hysaj et Lazzari occuperont les côtés. Dans l'entrejeu, Cataldi protègera son arrière-garde, avec Basic et Luis Alberto dans un rôle un peu plus offensif. On notera que Sergej Milinkovic-Savic est annoncé remplaçant en Italie. Pedro Rodriguez et Felipe Anderson évolueront eux en tant qu'ailiers et devront servir Muriqi, la référence offensive laziale.