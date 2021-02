PL : West Ham loupe le coche face à Fulham

À l’occasion de la 23ème journée de Premier League, Fulham, 18ème et premier relégable recevait le surprenant 5ème du championnat anglais West Ham à Craven Cottage. Match compliqué pour les Cottagers dans la course au maintien face à un prétendant à l’Europe qui avait la possibilité de passer devant Liverpool au classement. Malgré une première période intéressante de Fulham, pas de but au moment de filer aux vestiaires.

Aucun but non plus en seconde période, 0-0 score final. Seul fait du match, l’exclusion en fin de match de Soucek (96e). Bonne opération pour les joueurs de Scott Parker qui prennent un point important pour le maintien. La bonne série de West Ham s’achève et les Hammers loupent la possibilité de monter à la 4ème place.

