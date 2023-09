OM : Jaime Pacheco fait le forcing pour venir !

La suite après cette publicité

C’est une piste qui a pris tout le monde de court. Dans les prochains jours, maintenant que sa présence à l’OM cette saison est confirmée, Pablo Longoria va devoir trouver un nouvel entraîneur. Il n’y a pas encore eu énormément de noms qui sont sortis pour l’instant, à l’exception de celui de Jaime Pacheco. Ce dernier aurait ainsi publié ses services au club phocéen ces dernières heures.

C’est la presse portugaise qui a expliqué que le tacticien lusitanien de 65 ans avait proposé ses services à Longoria. Ancien international portugais (25 sélections), Pacheco a une grosse expérience dans son pays et surtout en Egypte ces dernières années, puisqu’il entraîne le Pyramids FC actuellement, avec qui il a terminé à la deuxième place lors du dernier championnat. L’équipe disputera ainsi la Ligue des Champions africaine pour la première fois, alors qu’elle a commencé cette saison de championnat avec un match nul (une seule journée a été disputée).

Pacheco insiste

Et dans les médias egyptiens ce dimanche, il a encore publiquement confirmé son envie de prendre les commandes du club du sud de la France. « J’ai informé le président du club Pyramids de mon envie de partir après le match contre le National Bank of Egypt Sporting Club pour entraîner l’équipe française de Marseille », a-t-il encore lancé à Kora Plus.

Reste désormais à savoir si cet intérêt est réciproque. Tant en Egypte qu’au Portugal, aucun média ne précise si Pablo Longoria a l’intention de proposer, officiellement, un contrat au Portugais, ou s’il s’agit d’une proposition venant du coach et de son entourage. On devrait cependant rapidement être fixé, notamment après le Classique de ce soir…