OM-OL : Saël Kumbedi peste contre le nouveau match au Vélodrome

La Ligue a rendu son verdict et décidé que la rencontre OM-OL serait rejouée au Stade Vélodrome le 6 décembre prochain et devant du public, malgré les incidents survenus dans les rues de Marseille le 29 octobre dernier. Pour Saël Kumbedi, présent en conférence de presse à l’avant-veille de la réception du LOSC (dimanche à 20h45), ce nouveau match contre les Phocéens ne devrait pas avoir lieu dans ces conditions. C’est aussi un manque de considération pour son entraîneur, Fabio Grosso, agressé et blessé dans le bus.

«Il a réussi à prendre le dessus, on n’en parle plus avec lui. C’était plus difficile pour lui que pour nous mais on a travaillé, assure le jeune (18 ans) latéral droit face aux médias, avant de poursuivre sur ce "replay". Cela nous dérange de retourner à Marseille car il n’y a pas eu de sanction, rien ne s’est passé. On ne comprend pas. Mais on est des compétiteurs, on est professionnels et s’il faut aller y jouer on va y aller.» Le contexte de cette prochaine rencontre entre l’OM et l’OL s’annonce d’ores et déjà compliqué.