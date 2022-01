Chelsea - Liverpool : les compositions officielles

La 21e journée de Premier League se poursuit avec un choc entre Chelsea et Liverpool, soit le deuxième contre le troisième. A domicile, Chelsea opte pour un 3-4-3 avec Edouard Mendy comme dernier rempart derrière Trevoh Chalobah, Thiago Silva et Antonio Rüdiger. César Apilicueta et Marcos Alonso assurent les rôles de piston tandis qu'on retrouve N'Golo Kanté et Mateo Kovacic dans l'entrejeu. Enfin, Mason Mount et Christian Pulisic accompagnent Kai Havertz en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, Liverpool s'organise en 4-3-3 avec Caoimhin Kelleher dans les cages. Il peut compter sur Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Kostas Tsimikas en défense. Fabinho est positionné en sentinelle auprès de Jordan Henderson et James Milner. Enfin, Mohamed Salah, Diogo Jota et Sadio Mané forment le trio offensif.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Chelsea : Mendy - Chalobah, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso - Mount, Havertz, Pulisic

Liverpool : Kelleher - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas - Henderson, Fabinho, Milner - Salah, Jota, Mané