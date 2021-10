Elyaz Zidane, le dernier de la fratrie qui commence à faire parler de lui

Le quatrième. Après Enzo, Luca et Théo, c'est sur Elyaz que reposent les espoirs de voir un "nouveau Zidane", même si pour le coup, le Marseillais est à l'opposé de son père sur le plan footballistique. Et s'il est au cœur de l'actualité, c'est parce que du haut de ses 15 ans, il a récemment fêté sa première sélection avec les U17 tricolores. Un début remarqué, puisqu'il a notamment marqué un but lors de la victoire française face à la Moldavie, alors qu'il était entré en fin de rencontre. Et contrairement à son paternel et ses trois frères, il possède un profil un peu particulier.

La suite après cette publicité

Déjà, parce qu'il évolue au poste de latéral, à gauche plus précisément ; une position un peu moins prestigieuse et glorieuse que celles où évoluent Enzo et Théo, milieux offensifs, ou Luca, portier. En plus de ça, son gabarit est un peu différent puisqu'il dépasse le mètre 90, ce qui n'est pas habituel chez les Zidane, ni même chez les latéraux. C'est aussi ce qui lui permet d'évoluer parfois en défense centrale et de s'y adapter sans trop de souci.

Un latéral qui promet

Après avoir fait toutes ses gammes à La Fabrica, le prestigieux centre de formation madrilène, Elyaz évolue désormais avec l'équipe C des U19 du Real. Il avait notamment été épinglé, malgré lui, dans l'affaire de recrutement de joueurs mineurs qui avait entraîné une interdiction de recrutement pour les Merengues fin 2016, ce qui avait fait polémique à l'époque et n'avait pas été trop compris par les Espagnols. Un surclassement qui s'explique notamment par sa maturité dans son jeu, lui qui mêle qualité technique, projection vers l'attaque mais aussi puissance et force dans les duels. Un latéral plus que complet donc, qui a encore de nombreuses étapes à franchir avant de s'imaginer un jour fouler la pelouse du Santiago Bernabéu.

Les observateurs sont en tout cas unanimes à son sujet : le talent est là. Le gaucher semble donc avoir toutes les cartes en main pour faire au moins aussi bien, voire mieux, que ses frères. Certes raillés et souffrant de la comparaison avec leur illustre père, ils ont tout de même réussi à se frayer un chemin dans le monde pro, à l'image d'Enzo à Rodez, de Luca Zidane notamment décisif dans la montée du Rayo en Liga, alors que Théo Zidane joue avec le Real Madrid Castilla et les U20 Français. Rendez-vous dans quelques années...