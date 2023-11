Un club veut déjà récupérer Thiago Silva

39 ans et toutes ses dents. Malgré son âge et le championnat dans lequel il évolue, Thiago Silva continue d’épater chez les Blues. En témoigne sa nouvelle bonne performance lundi soir face aux Spurs (1-4), dans la victoire des siens. Mais le Brésilien est en fin de contrat à l’été 2024 et n’est pas éternel. Arrivé en 2020 dans le sud-ouest de Londres, le défenseur central devrait bel et bien quitter l’Angleterre au mois de juin. Vers un retour au pays ?

C’est en tout cas ce que rapporte Globo. D’après le média brésilien, Fluminense surveille de près la situation de Thiago Silva et compte rapatrier la légende au club, dans lequel il a disputé 143 rencontres entre 2006 et 2008. Pour cela, l’écurie tout juste victorieuse de la Copa Libertadores souhaiterait attendre l’été pour faire venir le défenseur expérimenté, gratuitement, de la même manière que Marcelo en 2023. Au fil des mois, un retour au Brésil semble de plus en plus envisagé pour l’ancien joueur du PSG, qui n’a plus grand chose à prouver depuis son sacre en Ligue des Champions il y a 2 saisons.