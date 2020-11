Trent Alexander-Arnold et l'extraterrestre Adama Traoré

Trent Alexander-Arnold (22 ans) a beau être l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, cela ne l'empêche pas d'avoir aussi ses faiblesses. Dans un entretien à Goal, le latéral droit de Liverpool a déclaré qu'affronter Adama Traoré était un véritable calvaire. Même s'il joue beaucoup moins en ce moment sous les ordres de Nuno Espírito Santo, le joueur de Wolverhampton possède une telle puissance qu'il est presque impossible de défendre sur lui.

«La façon dont il peut changer de direction et accélérer n'est presque pas humaine. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant face à un adversaire. Il y a des gens qui sont plus rapides que vous, c'est inévitable, mais vous pouvez vous mettre en bonne position, ou orientez votre corps pour vous donner un avantage et entrer dans sa trajectoire. Mais contre lui, aussi à cause de sa puissance, il n'y a rien que vous puissiez vraiment faire» s'alarme le Red, qui n'est pas impatient de retrouver l'international espagnol sur les terrains.