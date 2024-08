L’OM s’offre Geronimo Rulli !

Le mercato de l’Olympique de Marseille est décidément bien animé. Actifs, les Phocéens ont déjà déboursé plus de 50 millions d’euros avec les arrivées de Mason Greeenwood (Manchester United), Ismaël Koné (Watford), Bamo Meïté (Lorient), Derek Corenlius (Malmö), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Lilian Brassier (Stade Brestois) et Valentin Carboni (Inter Milan). Pour autant ce n’est pas fini et l’équipe coachée par Robert De Zerbi vient d’accueillir un huitième renfort estival.

La suite après cette publicité

Désireux de s’offrir un nouveau gardien, le technicien italien a vu de nombreux noms être cités pour prendre la suite de Pau Lopez dans les cages marseillaises. Si Filip Jorgensen (Villarreal) a longtemps tenu la corde avant d’aller du côté de Chelsea, l’OM a décidé de miser sur un joueur déjà passé en Ligue 1. En effet, le gardien argentin Gerónimo Rulli débarque en provenance de l’Ajax Amsterdam en échange d’un chèque de 4 millions d’euros.

À lire

OM : les premiers mots de Geronimo Rulli

Retour dans le sud de la France pour Geronimo Rulli

Un renfort d’expérience pour le club phocéen qui accueille ainsi un champion du monde 2022 qui a remporté la Copa América 2024 et disputé les derniers Jeux Olympiques malgré l’élimination en quart de finale de l’Albiceleste contre la France. Vainqueur de la Ligue Europa 2021 avec Villarreal, Geronimo Rulli dispose d’une riche carrière notamment du côté de l’Espagne avec le sous-marin jaune et la Real Sociedad.

La suite après cette publicité

Néanmoins, il a aussi évolué en France et plus particulièrement à Montpellier lors de la saison 2019/2020. Intéressant dans l’Hérault, il avait disputé 28 matches avant la pandémie de Covid-19. Fier d’annoncer cette arrivée, l’Olympique de Marseille s’est fendu d’un communiqué : «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Gerónimo Rulli en provenance de l’AFC Ajax Amsterdam. Le gardien de but, âgé de 32 ans, s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Bienvenue à l’OM, Gerónimo !», précise l’OM.