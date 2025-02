Brésil : Neymar s’offre un nouveau match nul avec Santos

Pour son deuxième match depuis son retour au Santos FC, Neymar affrontait ce soir Novorizontino, quelques jours après ses retrouvailles avec le club face à Botafogo (1-1). Présenté en grande pompe devant 16 000 supporters, le numéro 10 espérait désormais monter en puissance et guider son équipe vers la victoire.

Au terme d’un match intense, marqué par de nombreuses occasions de chaque côté (une trentaine de tirs en tout), Neymar et ses coéquipiers sont finalement repartis avec un point (0-0). Un nouveau match nul qui laisse cependant espérer une belle suite pour l’ancienne star de Barcelone et du PSG, qui avait, par ailleurs, expliqué il y a quelques jours : «Je pense que je serai meilleur dans quatre ou cinq matches». Au classement, Novorizontino pointe à la 7e place et Santos reste 10e.