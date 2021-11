Brésil, RB Bragantino : Artur est prêt à rejoindre l’Europe

Révélation du RB Bragantino, avec qui il jouera la finale de la Copa Sudamericana samedi prochain, Artur (23 ans) pourrait bien se diriger vers l’Europe. Un « rêve » pour lui, comme il l’a confié à As. « Je veux avoir l'opportunité d'aller en Europe, de vivre l'expérience de jouer dans les ligues les plus importantes, de connaître de nouvelles cultures, de montrer mon travail au monde entier. Personne n'est jamais prêt à 100%, nous devons être en constante évolution. Je travaille dur pour atteindre le niveau de l'Europe et être un jour prêt à partir et à m'installer. Lorsque l'occasion se présentera, j'espère être prêt. Je pense que ma caractéristique d'intensité, d'engagement, de discipline tactique se combine bien avec le football européen. »

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu'en 2024, il a déclaré ne pas avoir de destination favorite. Artur a confié que son objectif était de jouer au Camp Nou, même sans le maillot blaugrana sur les épaules : « je ne peux pas parler d'un club en particulier, il y a beaucoup de grands clubs et porter ces maillots serait la réalisation d'un rêve. Cependant, mon rêve est de jouer au Camp Nou, où ont joué mes grandes idoles, de grands noms du monde, mes idoles du Brésil. J'ai toujours voulu jouer là-bas et je vais travailler pour que cela arrive un jour. Je ne sais pas si je dois jouer pour ou contre, mais je veux vivre cette expérience. » En septembre dernier, il a fait sa première apparition dans le groupe de Tite avec le Brésil. Une grosse satisfaction, même s’il n’a pas encore eu l’occasion de jouer ses premières minutes. « Être convoqué, faire partie du groupe, ce fut un moment incroyable. Je veux continuer à travailler pour récolter à nouveau les fruits. Je n'ai toujours pas pu entrer sur le terrain, donc je vais continuer à travailler pour que cela se produise un jour. »