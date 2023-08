Manchester City : Pep Guardiola met 81 M€ sur la table pour recruter Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

Cet été, Manchester City a vu quelques-unes de ses stars plier bagage. Riyad Mahrez est parti en Arabie saoudite (Al-Ahli), Ilkay Gündogan a rejoint le FC Barcelone et Benjamin Mendy a pu retrouver son quotidien de joueur à Lorient. Et pendant ce temps-là, Bernardo Silva a longtemps cru pouvoir changer d’air.

Courtisé par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, l’international portugais devrait finalement rester à Manchester et même prolonger son contrat. Car les Cityzens ne veulent pas non plus laisser partir toutes ses stars. Auteurs d’un fantastique triplé la saison dernière, les Skyblues veulent conserver une équipe compétitive.

West Ham en veut plus

Des renforts sont donc attendus d’ici la fin du mercato. Et selon Globoesporte, Pep Guardiola vise un ancien pensionnaire de Ligue 1 pour étoffer son effectif. Il s’agit de Lucas Paqueta (25 ans). Transféré à West Ham l’an dernier en échange de 61 M€ (bonus compris), l’ex-milieu brésilien de l’OL a même fait l’objet d’une offre des Cityzens.

Le média confirme, en effet, que City a mis environ 81 M€ sur la table pour convaincre les Hammers de racheter les quatre dernières années de contrat de leur star. Auteur de 5 buts et de 7 passes décisives en 41 matches (toutes compétitions confondues) avec l’équipe londonienne, Paqueta risque toutefois d’être difficile à déloger. Avec le départ de Declan Rice à Arsenal, les Hammers ne veulent pas trop s’affaiblir. Comprenez que si Manchester City veut vraiment Paqueta, il devra payer bien plus cher.