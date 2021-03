OM : le renouveau de Florian Thauvin

La suite après cette publicité

Qui dit nouvel entraîneur, dit regain de forme de certains éléments. Florian Thauvin, qui avait été plutôt intéressant lors de la première de Sampaoli contre le Stade Rennais, s'est bien montré ce samedi contre Brest et a surtout inscrit le but du 2-1, celui qui a libéré tout le monde. Emprunté et sans trouver le chemin des filets depuis un long moment, l'Orléanais, qui est en fin de contrat en juin prochain, avait laissé planer le doute sur son avenir.

« Concernant mon avenir, pour être honnête, je n'en ai aucune idée. Une chose est sûre, j'ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo (Longoria, ndlr), on verra ce qu'il se passera à l'avenir, mais je n'en sais pas plus que cela », avait-il indiqué. Alors que la question de son implication se posait, on l'a vu beaucoup courir sur les deux derniers matches et lors de son but contre le SB29, il a couru dans les bras de Sampaoli rappelant le but de Gignac contre Caen, quand ce dernier était allé voir Marcelo Bielsa.

Thauvin raconte sa célébration

« Il y a eu une explosion de joie quand j'ai marqué. J'ai vraiment à coeur de donner le maximum pour le club. C'est un nouveau départ. C'était un match important, ce but nous rassemble, il est important. Ma célébration est très simple, c'était pour souhaiter la bienvenue au coach et surtout un joyeux anniversaire », explique le principal intéressé. Mais c'est surtout son association -très offensive- avec Pol Lirola, qui semble lui donner des ailes.

« Je m'entends très bien avec lui (Pol Lirola, ndlr), il m'apporte énormément de solutions offensives. C'est un peu compliqué parfois pour moi, car je me retrouve entre deux et j'ai du mal à me positionner, mais on va le travailler. Ça fonctionne plutôt bien, on a eu pas mal de situations de centres sur le côté droit. Je lui ai donné deux ballons qui auraient pu faire but. ON a une bonne relation, on va continuer à l'améliorer pour aider l'équipe », a-t-il conclu en conférence de presse. De bon augure pour la suite, donc !