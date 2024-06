Argentine : Emiliano Martinez dézingue l’organisation de la Copa América

Entrée en matière réussie pour l’Argentine. Tenante du titre, l’Albiceleste a débuté la Copa América par une victoire sur le Canada (2-0) grâce à des réalisations de Julian Alvarez et Lautaro Martinez. Si les Argentins se sont emparés de la première place du groupe A en attendant le duel Pérou-Chili programmé samedi, les champions du monde en titre ont déploré l’état de la pelouse du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à l’image d’Emiliano Martinez qui a envoyé un message clair aux organisateurs du tournoi.

«Arriver ici contre un Canada fort, avec de bons attaquants et sur un terrain qui est un désastre, cela nous a un peu compliqué la tâche. Nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts. C’était un désastre, quand tu courais, tu sautais. Angelito (Angel Di Maria, ndlr) a eu un duel contre le gardien et a terminé avec le pied droit parce qu’il n’a pas pu mettre le ballon sur son bon pied tellement le terrain était mauvais. Nous devons nous améliorer sur cet aspect, sinon la Copa América aura toujours un niveau inférieur à celui de l’Euro», a exprimé le portier d’Aston Villa devant la presse.