OL : l’opération dégraissage se complique sérieusement

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a raté son entrée en matière en Ligue 1. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium se sont inclinés 3 à 0 face au Stade Rennais. Après la rencontre, Pierre Sage a dressé un constat lucide de la situation et n’a pas exclu l’arrivée d’un renfort dans l’entrejeu dans les prochains jours. Mais pour le moment, les Gones ne peuvent plus vraiment avancer sur le recrutement puisqu’ils doivent dégraisser et réduire un effectif conséquent. Vendredi, le technicien français avait évoqué ce sujet en conférence de presse. «Je pense qu’il y a deux nécessités. La première est d’ouvrir notre porte du vestiaire pour certaines sorties qui vont changer la dynamique des relations entre les joueurs et celle du groupe. S’il y a des départs, c’est possible qu’ils soient compensés par des arrivées pour impulser d’autres choses.»

La suite après cette publicité

Des dossiers clés qui avancent au ralenti

Sauf que ça ne bouge pas vraiment. Ce qui est problématique puisque l’OL a promis 100 M€ de ventes à la DNCG. Pour le moment, les Lyonnais ont réussi à se séparer de quelques éléments, dont Jake O’Brien (vendu à Everton pour environ 20 M€), Johann Lepenant (prêt avec option d’achat de 2,5 M€), Achraf Laaziri (en prêt à Molenbeek), Skelly Alvero (vendu définitivement au Werder Brême pour environ 5 M€) ou encore Tino Kadewere (Nantes). Mais c’est très loin d’être suffisant. Le club de John Textor doit encore réaliser des ventes. Il y aura certainement celle de Mohamed El Arouch, qui va signer du côté de Botafogo à sa demande. L’OL compte aussi sur le départ de Rayan Cherki.

À lire

L’OL met Rayan Cherki à l’écart !

En fin de contrat dans un an, le Français de 21 ans a été approché par le BVB et le RB Leipzig. Mais les deux écuries de Bundesliga ne semblent plus vraiment sur le coup selon la presse allemande. En Italie, la Lazio le surveille de près. Enfin, il y a le Paris Saint-Germain. Intéressé en début de mercato, le club de la capitale, qui avait offert 15 M€, a patienté avant de revenir à la charge la semaine dernière. Le profil de Cherki plaît à Luis Enrique qui veut un élément créatif. Mais rien n’est encore fait puisque les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ne sont plus au beau fixe depuis l’épisode des droits TV. Le boss du PSG ne veut faire aucun cadeau à l’homme d’affaires américain.

La suite après cette publicité

Un loft qui ne désemplit pas

Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’OL, qui veut le vendre et éviter de le laisser filer libre dans quelques mois. D’ailleurs, il a été placé dans le loft afin d’éviter qu’il se blesse en vue d’un transfert annonce L’Equipe ce lundi. L’OL espère aussi récolter environ 20 M€ grâce à la vente de Maxence Caqueret selon nos informations. Un temps approché par le Bayer Leverkusen, le milieu est toujours à Lyon pour le moment. Les dirigeants rhodaniens espèrent toujours des offensives en fin de mercato, notamment du côté anglais. Pour Saël Kumbedi, les Lyonnais espèrent récupérer un chèque compris entre 8 et 10 M€. Cet été, Strasbourg, Rennes, Reims et Nice sont venus aux informations. John Textor et ses équipes attendent des offres à présent. Idem pour Anthony Lopes.

En fin de contrat dans un an, il a été déclassé. Doublure de Lucas Perri, le portier cherche une porte de sortie. Son nom a été cité à Nantes et Strasbourg. Nous vous avions aussi parlé d’un intérêt de l’Arabie saoudite. Mais ça ne se bouscule pas pour le Portugais. Même chose pour le lofteur Dejan Lovren. Titulaire à son retour à Lyon, il est devenu remplaçant avant de disparaître des radars. Les Gones veulent se séparer de son gros salaire. Mais là encore, les prétendants ne sont pas nombreux. Comme le Croate, d’autres joueurs ont été placés dans le fameux loft. C’est le cas de Paul Akouokou, dont le nom a été lié à Sivasspor, Sinaly Diomandé, un temps lié à Bologne, ou encore d’Amin Sarr et Florent Da Silva, dont le transfert à Troyes a été annulé. Après avoir dépensé des millions, l’OL, qui connaît des difficultés à vendre, doit remplir ses caisses. Le temps presse !