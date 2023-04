BL : Schalke se relance face au Hertha Berlin

En ouverture de la 28e journée de Bundesliga, il y avait le match de la peur entre le dernier et l’avant-dernier du classement. La lanterne rouge, Schalke, recevait le Hertha Berlin. Défaite interdite pour les deux équipes et surtout pour les pensionnaires de Gelsenkirchen qui étaient en grande difficulté. Et dans un match très ouvert, Schalke s’est totalement relancé.

Après avoir rapidement fait le break (2-0 après 13 minutes de jeu), les locaux se sont fait peur avec la réduction de l’écart de Jovetic (2-1) juste avant la mi-temps. Mais les Berlinois étaient trop faibles ce vendredi pour espérer mieux qu’une défaite. Et Schalke en a profité pour soigner sa différence de buts (5-2 score finale). Les hommes de Thomas Reis remontent à la 16e place du classement à 2 points du premier non-relégable.

