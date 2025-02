UEFA : les déclarations inattendues du président Aleksander Ceferin

Venant de la bouche d’un haut dignitaire du football européen, ces propos vont faire parler. Dans une interview accordée au journal slovène Delo, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin s’en est pris aux responsables politiques européens, allant bien au-delà de football. «Nous en avons tous assez du politiquement correct. Ici, dans le monde occidental, la liberté d’expression n’existe plus. On ne peut plus dire ce que l’on pense», a tristement constaté le dirigeant slovène.

Il a également critiqué «les politiques traditionnels, en particulier ceux de gauche», qui ont poussé l’UEFA à abandonner son projet de réintroduire des équipes russes dans les compétitions européennes de jeunes il y a deux ans. «Les médias ont commencé à attaquer l’UEFA et tout le monde a reculé en disant : ‘nous soutiendrions l’idée, mais les gouvernements ne nous le permettront pas.' En réalité, ils n’ont pas laissé des enfants se réintégrer à la société. La politique génère la haine et l’intolérance par intérêt personnel, tout en s’exprimant contre elle», a raconté Aleksander Ceferin. Sur le plan du sportif, le président de l’UEFA a affirmé que les négociations pour faire disputer la finale de Ligue des Champions aux États-Unis n’étaient encore qu’au stade de rumeur, et qu’aucune discussion en ce sens n’avait été entamée.