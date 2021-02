Arsenal : la fédération confirme le carton rouge de David Luiz

Expulsé lors de la rencontre entre Arsenal et Wolverhampton mardi, le défenseur brésilien David Luiz ne sera finalement pas épargné par la fédération anglaise, alors que le club londonien avait demandé à ce que le carton rouge soit retiré.

Les Gunners ont confirmé la suspension de l’international auriverde de 33 ans à travers un communiqué, et se disent « déçus » que la sanction soit maintenue. L’ancien joueur du PSG et de Chelsea sera donc absent face à Aston Villa ce samedi (13h30).

The Football Association have confirmed to us that the red card given to David Luiz on Tuesday against Wolves will stand.