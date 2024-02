JT Foot Mercato : l’Espagne en a ras-le-bol du Real Madrid

Le Real Madrid vs l’Espagne

La Casa Blanca est l’ennemi à abattre. Le nul du Real face à l’Atlético de Madrid, hier (1-1), a encore fait parler à cause de l’arbitrage, un sujet récurrent ces derniers temps en Espagne. Et bizarrement, le Real Madrid y est toujours associé, de près ou de loin. Lors du derby madrilène, deux penaltys ont été réclamés par les Merengues et un but refusé de Savic pour un hors-jeu de position de Koke ont alimenté les polémiques. Autant de situations qui ont amené le Français Antoine Griezmann à s’exprimer sur X. Le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros a posté deux émojis «mort de rire», en référence certainement aux choix de l’arbitre de la rencontre. La chaine TV du Real Madrid est monté au créneau pour défendre l’institution par l’intermédiaire d’un journaliste de la chaine dans les colonnes de AS. «Nous sommes fatigués de voir que les images dans lesquelles le Real Madrid a été défavorisé ont disparu de l’histoire, elles n’ont pas été diffusées à la télévision nationale. C’est frappant de voir comment on cherche toujours à nuire au Real Madrid.» La chaîne de télévision du Real est souvent au cœur de la polémique, car elle cible les « erreurs d’arbitrage » contre les Merengues. La semaine dernière, c’est Xavi qui avait ouvertement accusé le Real d’être favorisé par l’arbitrage. Face à la Real Sociedad, Girona a perdu de précieux points dans la lutte au titre. Dans l’émission El Chringuito, les supporters locaux ont exprimé leur colère contre le Real Madrid, accusé d’être favorisé. «On nous a volés, ils ne vont pas nous laisser lutter pour la Liga. Ce qu’ils nous ont fait une honte, que le Real Madrid joue tout seul.» Bref, vous l’aurez compris, c’est le Real Madrid contre le reste de l’Espagne.

La suite après cette publicité

Deco fait le point sur la succession de Xavi

Le Barça est à la recherche d’un successeur pour Xavi qui quittera le Barça à l’issue de la saison. Le directeur sportif Deco planche sur la suite du projet des Blaugranas et il s’est longuement exprimé sur les rumeurs dans les colonnes de La Vanguardia. «Jürgen Klopp est un excellent entraîneur, mais je pense que ce n’est pas le moment d’en parler. Le nouveau technicien voudra apporter des changements, mais il faudra d’abord lui expliquer le projet et les idées. Il existe de nombreuses options. Je ne suis pas beaucoup le travail de Thiago Motta, car il ne fait pas partie d’une équipe italienne que je vois habituellement. Rafa Márquez oui, car il est ici. C’est un jeune entraîneur qui grandit malgré les difficultés. Être ici fera de vous un meilleur entraîneur.» A noter que le nom d’Hansi Flick est aussi associé au Barça ! Libre depuis son éviction de la sélection allemande, l’ancien coach du Bayern Munich cherche à rebondir. Et d’après les informations de Bild, Flick est en train d’apprendre l’espagnol…

À lire

Le FC Barcelone monte au créneau pour Vitor Roque

L’officiel du jour

Grandissime favori de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc a été sorti en 8es de finale contre l’Afrique du Sud. Le sélectionneur marocain Walid Regragui a subi une sacrée déconvenue, alors forcément son avenir était flou. Mais ce lundi, la fédération marocaine a tranché pour l’avenir de son sélectionneur comme elle l’a annoncé officiellement.« La Fédération Royale Marocaine de Football renouvelle sa confiance à M. Walid Regragui pour diriger la prochaine étape, en lui apportant tous les moyens de soutien et d’accompagnement afin d’accéder au statut que mérite le football national en général et l’équipe nationale en particulier», peut-on lire dans le communiqué. Regragui a donc été conforté dans ses fonctions en vue notamment de la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc et la Coupe du monde 2026 dont les éliminatoires reprendront en mars prochain. Le Maroc décide donc de miser sur la stabilité.